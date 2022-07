Porto da Pedra tem oito sambas inscritos no concurso

Na última segunda-feira, 25, a Unidos do Porto da Pedra recebeu os sambas concorrentes para o carnaval 2023. Com o enredo "A Invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne", sob criação e concepção do carnavalesco Mauro Quintaes, a agremiação teve oito sambas inscritos.A apresentação dos sambas acontecerá durante a edição da feijoada da Família tigre 2023, no dia 27 de agosto. Na ocasião, serão apresentados o primeiro e o segundo casal de Mestre-sala e Porta-bandeira da escola.

PARCERIAS CONCORRENTES

Parceria 1 – Guga Martins, Passos Júnior, Cristiano Telles, Lucas Macedo, Clairton Fonseca, Davison Jaine, Guilherme Kauã, Abílio JR, D’Castro, Leandro Gaúcho e Alison Picanço.

Parceria 5 – Vadinho, Robinho Porto, Zé Alex, Karina Porto, Rejane, Claudinha Sing, Arnaldo Bigode, Marcão, Baiano, Pedro Dentinho, Fábio LS e Celinho.

Parceria 7 – Zé Maria do Tigre, Marquinhos Coração, Tompson, Coelho, Claudio SO, Adenor, Rogério, Denil, Barba, PC do Samba, Breno e Jeferson do Porto

Parceria 8 – Serginho do Porto, Fernando Gogó de Ouro, Gigi da Estiva e Nelson do Porto

Parceria 10 – Heraldo Farias, Oswaldo Mendes, Cara de Macaco, Robson Ramos, Rafael Coutinho, Diogo Couto, Sérgio Careca, Vinicius Xavier e Samir Trindade.

Parceria 13 – Bira, Marcio Rangel, Alexandre Vilela, Eric Costa, Rafael Raçudo, Jarrão, Alessandro Sapinho, Rogério Barcellos, Jailson e Fernando Macaco.

Parceria 15 – Maia, Franco, Leandro Cordeiro, João Paulo, Fábio Cordeiro, Paulino, Isaías Demócrito, Lucas Medeiros, Marcelo Caçapa, Sérgio Alan, Arley e Arianne

Parceria 23 – Jedir Brisa, Paulo Beckham, Duda SG, Miltinho, Evaldo, Rodrigo Torres, Kiko Ribeiro, Alexandre Borges, Jailton MV, Renato do Porto e Adriano Faça.