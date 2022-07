Autora de São Gonçalo, Thamirys Andrade lançará primeiro livro no Plaza Niterói

Os verdadeiros apaixonados por comédias românticas terão uma excelente novidade pelo caminho com o lançamento do livro 'Os 16 Finais Felizes de Emily', o primeiro da autora e jornalista de São Gonçalo, Thamirys Andrade. Aos 25 anos, a moradora do Jardim Catarina vai lançar sua primeira obra literária na livraria Saraiva, do Plaza Shopping, em Niterói, no dia 20 de agosto.

"É uma comédia romântica, que conta a história de uma aspirante à escritora que não consegue terminar nenhuma de suas obras por falta de inspiração. Um dia, porém, os personagens dos livros que ela escreveu começam a sair das páginas e aparecem na vida dela para reivindicar um final para a história deles. Os problemas crescem quando ela descobre estar apaixonada por um de seus personagens. Muito romance, confusão, aventuras e reviravoltas atravessam o caminho da Emily, à medida que ela chega mais perto de descobrir a verdade surpreendente por trás de seus bloqueios literários", resume a autora.



Apesar de ser sua primeira publicação, Thamirys conta que a paixão pela escrita começou cedo. "Me apaixonei pela leitura desde criança e passei a escrever minhas próprias histórias muito cedo, vencendo, inclusive, concursos de poesia na escola. Embora eu tenha um outro livro já concluído, no momento eu optei por publicar somente 'Os 16 Finais Felizes de Emily'", revela.

Outra novidade é que além do lançamento em Niterói, o livro chegará ao continente europeu, por meio da editora Chiado Books. "Para mim, a emoção de estrear como escritora no Brasil e também em Portugal é indescritível, mesmo com toda a minha prática com as palavras. É um grande sonho que está se tornando realidade, e eu só tenho a agradecer a Deus e à minha editora, Chiado Books, por investirem no meu potencial. Espero que os meus devaneios literários divirtam e inspirem muitos leitores".

Honra e desafio

Como tantos outros escritores iniciantes, Thamirys não deixa de ressaltar as dificuldades da profissão no país. "Ser escritora no Brasil é ao mesmo tempo uma honra e um desafio. Honra porque daqui nasceram talentos únicos da literatura, como Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles, e me sinto abençoada por ter a mesma nacionalidade e profissão deles. É também um desafio porque novos autores podem encontrar dificuldades para estrear no mercado editorial brasileiro, e porque a porcentagem de leitores no Brasil não é tão alta em comparação a outros países. Mas, acredito que quando você ama de verdade o seu trabalho sempre encontrará meios de fazê-lo e de se realizar através dele."

Ela completa destacando a perseverança como a receita do sucesso, para qualquer pessoa que sonha em seguir carreira nessa área. "O que me motiva a continuar nessa jornada é justamente o prazer em comunicar os leitores através da literatura e dos gêneros textuais", conclui a autora.

O evento de lançamento do dia 20 de agosto terá início às 17h. O Plaza Shopping Niterói fica na Rua Quinze de Novembro, 8, Centro. A livraria Saraiva fica no 3º piso do mall.

Rede social da autora:

Instagram: @thammyandrade

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca