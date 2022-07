Festival interativo 'Tesouros do Japão' reúne exposição em shopping do Rio

O Recreio Shopping recebe, do dia 05 de agosto até dia 31 de agosto, o Festival interativo "Tesouros do Japão", um evento que convida o visitante a uma fascinante viagem para o outro lado do mundo. O Festival tem o apoio institucional do ICBJ - Instituto Cultural Brasil Japão, da RENMEI - Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira do Estado do Rio de Janeiro e da RIO NIKKEI - Associação Nikkei do RJ.



A mostra tem um percurso que se inicia pela linha da Arte Japonesa, desde o período Jomon até a Arte Contemporânea, com exemplares de cada período. A Exposição reúne diversos objetos vindos diretamente do Japão, réplicas que se encontram nos principais Museus.

A Exposição foi desenvolvida pela Aloha Consultoria & Eventos, com a Curadoria especial de Ana Brites, que criou há 30 anos, o conceito Edutainment, educação através do entretenimento, e apresenta a Exposição de forma interativa e bem didática, onde o visitante aprende e vivencia a cultura japonesa.

Ao chegar, o público será surpreendido com a famosa Boneca Japonesa Kokeshi com 1.80m, fazendo reverências. Também no local, foi criada uma bela ponte japonesa que apresenta um cenário típico onde o público poderá vestir quimonos e tirar fotos, guardando uma especial lembrança da sua viagem ao Japão. Podem caminhar pelo jardim japonês e contemplar as delicadas cerejeiras. È possível também assistir a um vídeo e conhecer as mais de 300 espécies de cerejeiras existentes no Japão.

Os japoneses comemoram sua floração que anuncia o início da primavera (haru) e o fim do inverno (Fuyu), geralmente em março e abril, quando contemplam o belo espetáculo que a natureza oferece. Este costume é chamado de Hanami.

Mais a frente, o visitante vai encontrar a réplica inspirada no Santuário Pagoda Chureito que fica próximo do Monte Fuji. A réplica tem 6m de altura.

A Okya (Casa de Chá com tatames) também estará presente no evento com informações sobre a Cerimônia do Chá e o Matcha, o chá verde que faz muito sucesso entre os brasileiros. Durante o Festival, teremos ao vivo a realização de uma Cerimônia de Chá típica japonesa.

Filmes sobre Samurais e uma imponente escultura do Samurai Arqueiro montado em um cavalo negro surpreende o público que ainda conta com vitrines com os principais armamentos Samurais, entre eles a famosa espada do Samurai, a katana.

Biombos informativos apresentando os 12 principais Samurais da história, enriquecem o ambiente, trazendo muitas informações e curiosidades, ajudando o público a entender mais sobre o Código de Honra, o Bushidô.

Durante o Festival, haverá uma programação paralela às sextas, sábados e domingos com Apresentações de Kendô (A arte da Espada Samurai), Taikô (Tambores Japoneses), Chanoyu (Cerimônia do Chá), além de Oficinas de Ikebana (Arte floral), Bonsai (Árvores plantadas em bandeja), Origami (Arte de Dobraduras de Papel), Mangá (Desenho Japonês), Nihon Ryori (Culinária Japonesa), Shodô (Caligrafia Japonesa), entre outras.

A Oficina de Origami também estará disponível durante a semana.

Fomento à cultura japonesa

O Festival Tesouros do Japão é uma grande homenagem a Amizade Brasil-Japão que está completando 127 anos.

Na área de gastronomia típica, haverá o Chef do Restaurante SAIKO que ensinará a fazer os principais pratos típicos japoneses.

Em homenagem aos 114 anos da Imigração Japonesa no Brasil, o público poderá apreciar uma réplica do navio Kasato Maru, que trouxe a bordo durante 50 dias de viagem, 781 imigrantes japoneses que desembarcaram na Baía de Santos em São Paulo.

“É realmente uma viagem pela história da amizade Brasil-Japão. Tivemos o cuidado de selecionar os ícones mais representativos da Cultura Japonesa e apresentá-los de forma atrativa para o público de todas as idades", conta Ana Brites, Curadora da Exposição.

Uma delas é uma maquete do templo de ouro, Kinkakujin e o Castelo de Osaka da época do Samurai famoso Hideyoshi.

Entre as demais atrações, o passado se une ao presente, com a exibição da Arte Ukiyo-ê, apresentando a famosa série “As 36 vistas do Monte Fuji”, criada por Hokusai em 1830 a 1832 e o visitante poderá tirar uma foto instagramável em um cenário incrível da famosa Onda de Kanagawa.

Um dos pontos altos de "Tesouros" é a interatividade. Vídeos com diferentes conteúdos para quem pretende se aprofundar um pouco mais no assunto também são exibidos no espaço.

"O visitante vai descobrindo os ambientes e, em cada um deles, conhece um pouco mais sobre os valores do povo japonês, símbolo de disciplina e persistência que são considerados um verdadeiro exemplo", pontua a curadora.

Este Projeto é viabilizado através do Incentivo Cultural do ISS RJ com o patrocínio da Transegur, Transegurtec, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura BAP, além do apoio do Recreio Shopping e Apoio Institucional do ICBJ - Instituto Cultural Brasil Japão, da RENMEI - Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira do Estado do Rio de Janeiro e da RIO NIKKEI - Associação Nikkei do RJ.

Serviço

Festival Tesouros do Japão

Período: 05/08 a 31/08

Horário: 10h às 22h

De segunda a sábados – 10h às 22h

Domingos e feriados – 15h às 20h

Local: Recreio Shopping

Entrada: Gratuita