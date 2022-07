Companhia de teatro de São Gonçalo apresenta show de humor em Niterói

A cidade de São Gonçalo é repleta de artistas talentosos, e parte deles forma companhias de teatros com o objetivo de levar a arte do humor para o público.



É o que conta um grupo de amigos, atores de São Gonçalo, que formaram a companhia teatral intitulada 'CIA Guaxininjas de Humor', em 2019.

"Nós somos uma companhia teatral especializada em humor, criada entre amigos de um curso de teatro, que ama fazer comédia. A nossa Cia surgiu a partir de uma peça de comédia improvisada, através do curso em 2019, e nos apaixonamos pelo tema. Após as apresentações feitas pelo curso, os integrantes João Neves e Andler Victor decidiram reunir o grupo e levar a nossa Cia para outro ambiente, dos bares, restaurantes e pubs da região", conta Nicholas Ferreira, 20, que é ator e social media.

Banner de divulgação | Foto: Divulgação

Apesar de passarem por um pequeno contratempo para se organizar e planejar o futuro de cada participante do projeto, Nicholas garante que o grupo voltou mais forte do que nunca e de cara nova, com a entrada de novos integrantes. Além de Nicholas, atualmente, a Cia é formada por Erick Porto, Andler Victor, João Neves, Fefa Mascarenhas, Daiene Portugal, Pedro Aguiar e Pedro de Paula.

Entre as novidades estão as apresentações do show de improviso 'Na hora.... Dá! Comédia' para o próximo mês, quando o Guaxininjas irá se apresentar em todos os sábados, no Espaço Cultural Correios, no centro de Niterói. O espetáculo têm início às 15h. Os ingressos já estão à venda, a R$ 20 e podem ser adquiridos no site sympla clicando aqui. A classificação é 16 anos.

O Espaço Cultural Correios fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 421, Centro.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca