Irmão de atriz da Globo dá aula segurando bebê

Um vídeo postado pela atriz Dira Paes em suas redes sociais, mostra o momento que seu irmão, Pedro Paes, professora da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), está dando aula e segurando um bebê no colo. O neném em questão é filho de uma aluna, que fica paradinho no colo do professor enquanto ele dá explicação em sala.

Dira publicou o vídeo junto de uma dedicatória para seu irmão, mostrando que tem orgulho de seu irmão, por ele demonstrar carisma com seus alunos e também com os filhos dos seus alunos. Dira também comenta sobre o cuidado e auxílio visando sempre a educação inclusiva.

“Que orgulho ter visto esse vídeo de uma aula sua, embalando o bebê de uma aluna pra que ela possa se concentrar na matéria com mais tranquilidade e mais foco. Seu carisma é tão incrível que conquista não só os alunos, mas seus filhos também, pelo visto.”, escreveu Dira.

A atriz também continua seu texto ainda afirmando que todo o orgulho não é apenas voltado para seu irmão, mas sim para todos os professores que enxergam sua profissão realmente a sério e que mostram uma dedicação real para que todos os cidadãos tenham uma educação de qualidade.

“Orgulho do meu irmão e de toda classe de profissionais da educação, alunas, alunos, que acreditam na verdadeira formação de cidadãos, apesar de toda adversidade que esse país impõe a quem ousa lutar por um ensino de qualidade, inclusivo e contemplativo”.





null Reprodução/Rede Sociais