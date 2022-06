Zeca Pagodinho está com covid-19

O cantor Zeca Pagodinho testou positivo para a covid-19 pela segunda vez. A assessoria do compositor informou o fato nesta quarta-feira (29). Ele está com sintomas leves e em quarentena.

Zeca iria participar do Festival Turá, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no sábado (2). O cantor, que já tomou as quatro doses da vacina, irá realizar um novo teste na próxima semana.

Veja a nota da assessoria de Zeca Pagodinho:

O Zeca Pagodinho testou positivo para Covid-19. Mas, para nosso alívio, está apenas com sintomas gripais bem leves! Assim como da outra vez em que contraiu o vírus, o artista está em ótimas condições de saúde, porém em quarentena - como é recomendado.

Por isso, infelizmente não participará do Festival Turá, que acontece neste sábado, em São Paulo. Na semana que vem, Zeca fará mais um teste para se certificar de que está tudo certo para seguir sua agenda de shows.