Humorista sobe ao palco do Municipal de São Gonçalo

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe o espetáculo "Diih Lopes é réu primário", no próximo domingo (3), às 20h. Criador e integrante do 4 Amigos, um dos grupos de comédia em evidência no stand up comedy nacional, Diih Lopes vem se destacando entre os comediantes no Brasil.

Com mais de 900 mil seguidores nas redes sociais, o humorista é um dos mais conhecidos no ramo das piadas "pesadas", considerada uma das principais características dele. O espetáculo traz à tona justamente essa marca do artista, baseado em polêmicas e "cancelamentos" aos longo dos seus 12 anos de carreira e muitos processos. Durante o stand up, Diih aborda temas da atualidade com altas doses de sarcasmo.

Os ingressos, que custam R$ 60 (inteira), estão sendo vendidos na plataforma digital Sympla, através do link https://www.sympla.com.br/evento/dihh-lopes-e-reu-primario-teatro-municipal-de-sao-goncalo/1604487.

A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), nesta sexta-feira (1º), às 17h, 4 pares de ingressos para a apresentação.

Serviço:

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro. Domingo (3), às 20h. Preço: R$ 60 (inteira). Classificação etária: 16 anos.