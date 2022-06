Rapper Poze do Rodo distribuiu celulares para jovens

O rapper parou no sinal e entregou o celular para vários jovens que trabalhavam no local - Foto: Reprodução/Instagram

MC Poze do Rodo fez a alegria de muitos garotos que estavam trabalhando no semáforo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante a última quinta-feira (23). Isso porque, junto de um amigo, ele parou o carro em um sinal e começou a dar celulares para todos os jovens que estavam trabalhando no local.

No vídeo o rapper começa a falar sobre ir entregar os aparelhos para os jovens. "Vou lá agora entregar os celulares para os 'menor'", afirmou o funkeiro. "Vem, vem rápido", comentou o rapper para o jovem após ele abaixar o vidro. Logo depois uma multidão se formou e é os jovens começaram a agradecer. "Muito obrigado, Poze. Tem muita gente vindo, Poze", comentou um rapaz.

Ele também publicou depois em seu stories, os agradecimentos dos jovens que receberam o aparelho. Poze é conhecido pelos sucessos no meio do funk ‘To Voando Alto’ (feat. Gabriel do Borel, "Me Sinto Abençoado" (com Filipe Ret, Mainstreet e Ajaxx) entre muitas outras músicas.

Confira o vídeo:

null Reprodução/Instagram