Dia de São João Batista é celebrado por fiéis em Niterói

Centenas de fiéis de Niterói e região se reuniram na Catedral Metropolitana São João Batista, localizada no Centro de Niterói, para comemorar o dia do santo padroeiro do município nesta sexta-feira (24). Diversas missas ocorrerão durante todo o dia homenageando São João Batista, que foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias, além de ter o batizado e ser seu primo. A semana de São João é marcada pela festa junina e por fogueiras, com danças e comidas típicas.

Celebrações comeram cedo Filipe Aguiar

Autor: Filipe Aguiar

O pároco Padre Wallace Dahan, que preside a catedral há 15 anos, falou sobre suas expectativas para o evento presencial, após dois anos de pandemia.

Padre Wallace Dahan | Foto: Filipe Aguiar

“É uma expectativa grande depois de dois anos sem a festa estar retornando esse ano. Tivemos a novena com encontros espirituais desde o último dia 14 e hoje então é o grande dia de São João. A expectativa é ter um número grande de devotos de São João que recorreram a ele nesta celebração, principalmente após a pandemia, com toda essa questão de violência e desafios na pandemia. A gente se agarra na fé, na motivação e na força que precisamos. Temos expectativas de um público bom com as seis missas de hoje, a última vamos ter o bispo Dom José da Arquidiocese de Niterói e a procissão. Vamos celebrar esse momento de religiosidade e também as festas”, afirmou ele.

Em vídeo, ele convidou os fiéis a estarem na festa que ocorrem até sábado (25).

A devota Célia Souza, de 55 anos, esteve na missa da manhã na igreja. Essa foi a segunda vez que ela participou da celebração, mas da outra vez ela esteve na festa com sua filha que nasceu no mesmo dia de São João.

A devota Célia Souza | Foto: Filipe Aguiar

“Eu não vou estar na festa hoje, pois não estarei aqui, mas vim aqui celebrar São João e agradecer por ser o dia que minha filha nasceu. Hoje ela completa 25 anos e vamos comemorar”, disse ela.

São João também ajudou muito na vida da doméstica Maria das Graças Moreira, de 69 anos. Ela é devota de São João desde novinha, mas o santo a ajudou quando ela teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Maria das Graças Moreira | Foto: Filipe Aguiar

“Eu tive um AVC há alguns anos e foi ele que me ajudou, pedi muito a São João na época. Hoje, eu melhorei, ainda tenho sequelas para andar, mas melhorei por causa da fé. Toda ano eu venho na missa. Estive na primeira missa de mais cedo e agora estou nessa e vou vim na procissão de tarde para celebrar o dia todo o dia dele”, disse.

Hoje já ocorreram duas missas: a das 8h e das 9h30. Ainda haverá missas hoje às 11h, 12h, 14h, 15h30 e a última às 17h, sendo esta presidida pelo Arcebispo Dom José Francisco, da Arquidiocese de Niterói. Logo depois, ocorrerá à procissão, que segue até a Câmara de Vereadores e às 20h terá início o show de Claudio Vieira e banda, com os ritmos sertanejo universitário e forró.

Barraquinhas oferecem comidas típicas | Foto: Filipe Aguiar

No sábado (25), último dia de festa, ocorrerá uma missa às 17h, com a quadrilha do Grupo Jovem da Catedral às 18h30 e o show do Bonde Bem Docinho, grupo de forró, a partir das 20h.

Angu

Há mais de 20 anos, o tradicional angu à baiana da festa de São João é um sucesso. Todos os anos são vendidos cerca de 1,5 mil pratos da delícia com sabor de festa junina. Este ano, o Angú voltará a ser servido no local. A deliciosa iguaria pode ser saboreada a partir das 12h.