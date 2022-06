Palco do Pedro Sampaio pega fogo durante apresentação (vídeo)

Durante um show do cantor Pedro Sampaio em Goiânia, uma parte do Palco Inter pegou fogo enquanto o músico se apresentava, durante a madrugada desta sexta-feira (17). O personagem chamado ‘Zangão’ ficou com uma parte de sua estrutura danificada pelo fogo.

O incêndio foi rapidamente controlado e não causou danos maiores. Durante o incêndio, mesmo com muitos assustados, o DJ articulou bem a situação, chegando até a dizer ‘Aplausos para o fogo’.

Algumas pessoas que estavam no show, comentaram nas redes socias que a organização do evento evacuou o espaço e controlaram as chamas. O show retornou logo em seguida. O caso foi comentado de maneira divertida na internet, após os ânimos se acalmarem. “pedro sampaio incendiou tudo 🔥🔥🔥”, disse um usuário no twitter.

Em seu instagram, o cantor falou do caso e postou “A equipe apagou o fogo e continuamos o show. Porque comigo o show tem que continuar”.

null Reprodução