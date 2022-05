Junho tem programação diversificada com o 'Arte na Rua'

Uma programação diversificada e includente. Diversos artistas independentes de Niterói se apresentam na primeira quinzena do projeto Arte na Rua, realizado pela Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e Fundação de Arte de Niterói (FAN), em quatro pontos estratégicos da cidade.

No dia 4 de junho, sábado, às 11h, a varanda do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento, recebe a The Walking Band. No mesmo dia 4, no Horto do Fonseca, às 16h, quem se apresenta é o músico Bruninho. Já no dia 5, às 13h, no Horto do Barreto, é a vez de Marlon Bessa. Ainda no domingo, às 17h, tem Evandro Marinho, no Rolerzão de Piratininga. Fechando a primeira quinzena do mês, a banda Bezzouros canta Beatles, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no sábado, dia 11, às 11h. Nesta mesma data, no Horto do Fonseca, o cardápio musical oferece a banda Trincaz, às 16h. E no domingo, dia 12, os shows são de LF Trick, às 13h, no Horto do Barreto; e às 17h, no Rolerzão de Piratininga, quem se apresenta é Rodrigo Chaudon.

O evento Arte na Rua mostra o quanto a cultura influencia no desenvolvimento da cidade e da população, por meio da ocupação dos territórios públicos, com apresentações gratuitas em diferentes linguagens. É uma opção cultural que afirma o potencial criativo de Niterói e aproxima as pessoas de todas as faixas etárias das atividades musicais. Em nove anos de atuação, o projeto já passou por diversos bairros, percorrendo de norte a sul o território niteroiense. Foram contempladas mais de quatro mil apresentações, distribuídas entre música, teatro, dança, circo, arte-educação, entre outras.

SOBRE OS ARTISTAS

The Walking Band

A The Walking Band resgata sucessos musicais, alguns em versões instrumentais, fazendo uma releitura de trabalhos marcantes de bandas e artistas nacionais e internacionais de renome. Com apresentações em diversos Festivais de Jazz e Blues, vem cativando o público pela impactante abrangência do seu repertório, desde Michael Jackson , James Brown a David Guetta e Maroon Five, passando por clássicos do Jazz & Blues. Com isso apresenta um repertório super eclético, dançante e muito agradável, que certamente é acolhido por todas as faixas etárias.

Bezzouros

Sucesso na International Beatleweek 2019 (21 a 28/08, Liverpool - Reino Unido), a Bezzouros é uma banda com diversas definições, porém seus integrantes preferem dizer que se trata de “um grupo formado por amigos para extravasar o amor pela música antiga tendo os Beatles como a sua maior Influência”. Dessa forma, esses seis talentosos músicos de Niterói (RJ) resumem de forma abrangente todas as características da banda. Formada por Rodrigo Toledo (guitarra e vocais), Daniel de Almeida (guitarra, violão e vocais), Victor Nogueira (teclado, guitarra e vocais), Glauco Velloso (contrabaixo e vocais) e Tiago Nagel (teclados e vocais), a Bezzouros sabe levar o público para outro tempo, emocionando com execuções primorosas de canções uma saudosa época.

Bruninho

Nascido em 12 de novembro de 1983, em Niterói, Bruno Vieira Encrenazi iniciou sua carreira artística aos 17 anos inspirado pelo pagode romântico da década de 90. Traz como referência o grupo Fundo de Quintal e dos artistas Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e Beth Carvalho, entre outros. Passando por diversos grupos, onde se destacou pelo seu espírito de liderança, o cantor e compositor dividiu palco com artistas renomados do cenário do samba e pagode, como Thiaguinho, Grupo Revelação e Rodriguinho. Em 2020 deu início a sua carreira solo, sendo impulsionado pelo seu carisma e desenvoltura nos palcos, sempre com sorriso no rosto e muito amor ao que faz.

Trincaz

O grupo Trincaz é um caldeirão de influências dentro do rock’n’roll, expressados por três músicos com grande experiência. Passeando pelos anos 70, 80, 90 e com obras autorais, a banda se propõe a resgatar toda uma memória afetiva musical com versões de canções que fizeram parte de várias gerações intercaladas com as suas composições. Formada por Tuca Marques na voz e guitarra, Paulinho Lombardi na bateria e Abraão leite no baixo, promete agitar a plateia com muito rock.

Marlon Bessa

Cantor e ator, Marlon despontou ainda menino na televisão atuando em novelas. Em seguida despertou para a música country e iniciou uma carreira participando em especiais com os artistas Daniel, Sérgio Reis, Almir Sater, Chitãozinho e Xororó e muitos outros, culminando nas arenas do rodeio de Barretos. A partir daí seu sucesso alcançou além fronteiras - acompanhado de seu banjo - fez algumas apresentações nos Estados Unidos, na Flórida, em Nashville, na Broadway Street. Destacou-se participando das trilhas sonoras das novelas Fera Radical (TV Globo 1988) e em América (2005).

LF Trick

O músico LF Trick começou a tocar trompete profissionalmente aos dez anos de idade, na matinê do Saquarema Iate Club, em 1982. De lá pra cá o músico se fez presente em shows e discos de vários artistas, como Emílio Santiago, Sandra de Sá, Marisa Monte, Marcos Valle, Cláudio Zoli, Arthur Maia, Banda Black Rio e Celebrare entre outros. O músico também vem se dedicando à carreira solo, fazendo shows pelo Brasil afora.

Evandro Marinho

Evandro Marinho é o intérprete da coleção “O Som do barzinho” volumes 6, 7, 8, 9 e 10, que traz releituras dos grandes clássicos da MPB e Word Music. Neste projeto ao vivo, com o saxofonista Jeferson Santos, apresenta clássicos de bandas como Man at Work, Dire Straits, Creedence Clearwater e cantores como Djavan, Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso e outros nomes da nossa música.

Rodrigo Chaudon

Rodrigo Chaudon é músico profissional, formado em piano clássico pelo Conservatório Niteroiense de música. Passou a dedicar-se à música popular brasileira no ano de 2000, desde então atua profissionalmente como cantor e violonista. Intérprete de clássicos da MPB e também de um repertório Pop atual. Tem como base o seu trabalho solo, mas também muitas parcerias de outros instrumentistas o acompanhando.

SERVIÇO (Primeira quinzena do mês):

Centro Cultural Paschoal Carlos Magno - Campo de São Bento (sábado, 11h)

04/06 - The Walking Band

11/06 - Bezzouros

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Horto do Fonseca (sábado, 16h)

04/06 – Bruninho

11/06 - Trincaz

Endereço: Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca

Horto do Barreto (domingo, 13h)

05/06 - Marlon Bessa

12/06 - LF Trick

Endereço: R. Dr. Luiz Palmier, s/n – Barreto

Rolerzão de Piratininga (domingo, 17h)

05/06 - Evandro Marinho

12/06 - Rodrigo Chaudon

Endereço: Praia de Piratininga, na altura da Praça do Delírium