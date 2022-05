Dia Internacional do Brincar é comemorado na Biblioteca Parque de Niterói

A Biblioteca Parque de Niterói vai oferecer, gratuitamente, um dia inteiro de atividades para o público infantil, neste sábado, dia 28 de maio, das 10h às 16h, para celebrar o Dia Internacional do Brincar. Na programação, teatro, contação de histórias, música e abertura da exposição “Ser, brincar e criar”, da escritora e ilustradora Sandra Ronca.

Na mostra, que segue até 29 de julho, são apresentadas reproduções de ilustrações para livros infantis realizadas nos últimos 10 anos, como ‘Poemotes’ (2016), de autoria de Ronca; ‘Guarda-chuva abriu, para a chuva sorriu’, de Sandra Lopes (2022); e ‘Casa de vó é sempre domingo’, de Marina Martinez (2013), entre outras inéditas.

Criada em 1999 pela associação nacional de brinquedotecas, com o objetivo de celebrar e reforçar a importância do brincar para as crianças, a data foi comemorada pela primeira vez em 2000 e reconhecida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Sobre Sandra Ronca:

Carioca, filha de artistas plásticos italianos, que vieram para o Brasil em 1957, se encantou com Niterói, adotou a cidade como seu lugar há 20 anos e produz na cidade parte relevante do seu trabalho como autora e ilustradora.

Serviço:

Exposição “Ser, brincar e criar”

De 28 de maio a 29 de julho

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 18h

Contação de Histórias:

Horário: 11h

Em uma apresentação especial do projeto Conta e Cria, a atriz Najú faz uma contação de histórias surpresa para o público infantil

Teatro:

Horário: 13h30

Coloridinho

Um espetáculo teatral baseado no improviso e na interação com o público infantil. Por meio de estudos das técnicas clássicas, treinamentos livres e criações coletivas, os atores elaboram cenas totalmente improvisadas e trazem o público para dentro da apresentação. O espetáculo nunca se repete e os atores se desafiam constantemente, buscando a interação com as crianças, tornando cada sessão única. Sempre em uma nova aventura.

Musicalização:

Horário: 14h30

MUDI

Intervenção artística com musicalização e contação de histórias, realizando um trabalho lúdico com o objetivo de despertar o interesse das crianças para o universo artístico.

Toda a programação é gratuita

A Biblioteca Parque de Niterói fica na Praça da República, sem número – Centro – Niterói

Telefone: 2722-0493