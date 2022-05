Maior festival de churrasco chega em Niterói, o Blend BBQ Festival

Após acontecer em diversos pontos do Rio, o festival de churrasco Blenda BBQ finalmente chega em Niterói. O evento vai acontecer entre os dias 27 e 28 de maio. Ele acontecerá no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, visando garantir o sucesso que o Festival trás e acomodar bastante gente.

“No festival os apaixonados por churrasco poderão se deliciar com 14 estações de carnes premium, comandadas pelos principais chefs, assadores e pitmasters do Estado”, disse um dos produtores do evento.

O evento contará com cervejas artesanais, drinks, uma área para as crianças, shows de bandas, que iram homenagear grandes nomes do rock nacional e internacional e muito mais. A entrada é gratuita e as porções individuais custam a partir de R$ 20.

Confira mais informações:

Local: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói – RJ (Caminho Niemeyer)

Horários: Sexta-feira (27) das 17h às 23h; Sábado (28) e Domingo (29) de 12h às 23h.