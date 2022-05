São Gonçalo Shopping receberá festival de dança

A secretaria Municipal de Cultura e Turismos de São Gonçalo em parceria com o São Gonçalo Shopping, irão realizar nesta próxima quarta-feira, dia 25, um festival de dança. O local do evento será na praça de alimentação e a hora prevista para começar o projeto será as 19h.

O evento intitulado ¨Festival de Dança do São Gonçalo Shopping¨ tem como missão fornecer aos gonçalenses diversos estilos de música e principalmente de dança em um só lugar, além de incentivar os artistas locais, isso por que, o festival vai receber oito grupos de dança no palco da praça de alimentação para realizarem apresentações com diferentes ritmos e coreografias. O evento gratuito promete fazer o público balançar o esqueleto com muita música, arte e cultura.

Segundo os organizadores do projeto, as apresentações reúnem diversas modalidades de dança, como balé clássico, jazz dance, estilo contemporâneo, dança do ventre, sapateado, danças urbanas e de salão. Os grupos convidados para o evento são: Attitude escola de Artes, Arabesque Ballet, Centro Cultural Bia Barros, Selma Grupo de dança, Studio Art Dance, Conx.on - Espaço do Movimento, ODAM, Conexão dança studio, Ako Dance e Cenarte.

''Esse evento é muito importante para os artistas gonçalenses. Essa parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São Gonçalo e o São Gonçalo Shopping, além de mostrar apoio aos artistas locais, está fomentando a arte em nosso município, levando cultura e lazer através de uma programação para toda família'', diz Brayan Estarneck, Coordenador de dança da Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo.