Eliezer e Natália 'trocam farpas' nas redes sociais

Natália e Eliezer, que se envolveram amorosamente dentro do BBB22, mostraram na internet que o amor acabou. Os dois trocaram ‘elogios’ nas redes sociais no último domingo (22), mostrando que ambos estão arrependidos por terem se envolvido enquanto ainda estavam no BBB.

"Se arrependimento matasse, estaríamos todos mortos feat enterrados, né?", declarou Eliezer nas suas redes sociais. Natália não deixou passar e respondeu, "Com toda certeza. Inclusive, somos prova viva disso!".

Natália falou que não deixa nada passar porque não tem ‘sangue de barata’, por isso, se ela achar necessário sua resposta, ela dará. "A gente precisa virar nosso rosto em direção ao sol pra deixar as sombras pra trás", concluiu a ex-sister.

Os fãs dos dois especulam que a fala de Eli foi feita por ele ter ficado chateado com o comentário feito por Nat para o Notícias TV, sobre a relação dos dois.

"Foi até legal, mas me arrependo demais de ter ficado com ele, ele é uma pessoa maravilhosa, mas, hoje, vendo tudo, eu teria mantido [a relação] na zona de amigo ou talvez nem nisso", falou Natália.