Rajada de fogo atinge Xand Avião durante show

O cantor Xand Avião passou por um susto, no último sábado (21), durante um show em São Paulo. Ele foi atingido no rosto e nos braços por uma chama de fogo, que fazia parte dos efeitos da apresentação.

Durante sua apresentação, Xand se aproximou do 'canhão' que lançava o fogo e acabou sendo atingido rapidamente pela chama.

O artista não teve ferimentos graves e tudo não passou de um susto. Em sua conta no Instagram, Xand compartilhou diversas fotos do show e uma mensagem aos fãs. "Valeu, SP! O Viiixe! Forró e Piseiro pegou fogo aqui. Acho que São Paulo chegou aos 50 graus com esse show. Botamos para ferver, né não?”.