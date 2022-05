'Domingão com Huck' tem recorde de audiência

O programa 'Domingão com Huck', da TV Globo, registrou a maior audiência do Brasil no último domingo (22). Com 18,7 pontos de média, a atração apresentada por Luciano Huck reuniu o maior número de consumidores no país.

Esta é a melhor audiência do programa desde a despedida de Tiago Leifert, em 29 de agosto de 2021. Na época, Leifert estava substituindo Fausto Silva, o Faustão, que foi para a Band.

O Domingão do Huck também registrou alto número de telespectadores no Painel Nacional de TV, o PNT do instituto Kantar Ibope Media. No âmbito nacional, a atração registrou 17,1 pontos, com 30,1% de participação entre as TVs ligadas.