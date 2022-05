Wanessa Camargo fala sobre suposto affair com ex Dado Dolabella, entenda!

A cantora Wanessa Camargo afirmou que está sem tempo para o amor, mas sim focada na sua carreira e nos seus filhos, os pequenos José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7 anos. As declarações foram dadas à TV Caras depois que a cantora anunciou o fim de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz. Eles estavam juntos desde 2007 e anunciaram a separação no início deste mês.

Na internet, surgiram boatos de que Wanessa teria feito sua 'fila andar' e estaria se relacionando com o ator Dado Dolabella, que já foi seu namorado há anos atrás, antes do casamento dela com Marcus, o que foi negado pela cantora. "Eu não vou virar a louca processando todo mundo de tudo, não é esse o papel. As pessoas vão aumentar, o furacão vai estar lá e eu vou estar aqui, no meio, firme e forte, e segura, cuidando do que realmente importa. Agora estou focando muito na minha carreira, nos meus filhos, na minha casa e é isso que importa", afirmou Wanessa na entrevista sobre o tema..

Sobre seu suposto novo affair com Dado, ela disse: "Eu não estou voltando para o ex-namorado. É o meu foco nos meus filhos e na minha carreira".

Wanessa também afirmou que tenta não dar atenção para a fofocas e que muitas delas são aumentadas pelas pessoas na internet.

Em 2017, Wanessa já havia falado que seu relacionamento havia passado por uma crise, mas que juntos o casal superou esse momento difícil. O casal se conheceu em 2005. Dado e Wanessa namoraram no início dos anos 2000 e o relacionamento durou três anos.

Confira o comunicado da separação postado por Marcus e Wanessa nas redes sociais:

"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal.

"Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedidos a todos espaço e privacidade neste momento".

Ainda não há informações oficiais sobre o motivo do término do ex-casal.