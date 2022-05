Teatro Municipal de São Gonçalo recebe nova batalha de MCs

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe a primeira edição da “Versus Liga de MCs” na próxima quarta-feira, dia 25, às 20h. A liga de freestyle é uma iniciativa criada com o objetivo de melhorar a qualidade de captação e divulgação de batalhas de rimas.

“Nos últimos anos expandiu muito o alcance e aceitação das pessoas em relação às batalhas de rimas entre MCs. No entanto, os movimentos culturais de rua ainda lidam muito com a falta de equipamento de qualidade, estrutura ou, até mesmo, da própria divulgação desses trabalhos”, disse Mozart Mz, desenvolvedor da Versus Liga de MCs e apresentador da tradicional Batalha do Tanque.

No final do ano passado, o Teatro Municipal de São Gonçalo recebeu a Liga Gonçalense de Freestyle, que reuniu todas as rodas culturais em funcionamento do município, como Batalha do Tanque, Batalha da Selva, Roda Cultura de Alcântara, Batalha de Vista Alegre, Batalha de Maria Paula, Batalha do Barreto e Batalha do 01. Foi a partir desse encontro que Mozart e Dihego Lourenço, que também é um dos organizadores, decidiram criar a “Versus Liga de MCs”

“Podemos afirmar que a ‘Versus Liga de MCs’ nasceu no Teatro Municipal durante a Liga Gonçalense de Freestyle, quando observamos o quanto fica diferente quando realizamos a batalha com uma estrutura de qualidade. Criamos o projeto com a ideia de sanar essa necessidade, que é dar um equipamento de qualidade para o MC em um ambiente onde ele consiga transformar a apresentação em um espetáculo, além de aumentar a aceitação das pessoas que não estão acostumadas a consumir esse tipo de conteúdo. Trazer a liga para o teatro é muito importante, pois mostramos que a batalha de MCs é para todos os públicos”, declarou Mozart.

“Nosso desejo é realizar a Versus Liga não só no Teatro Municipal, mas em outros teatros do Brasil. Queremos levar o hip hop para outros lugares, para outras pessoas, e mostrar que a cultura de rua também pode ser a cultura do teatro”, completou Dihego.

A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), nesta segunda-feira (23), às 17 horas, 100 pares de ingressos para a apresentação.

Serviço:

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro. Quarta-feira (25), às 20h. Classificação etária: livre.