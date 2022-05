Festa dos 208 anos de Maricá terá show de Vanessa da Mata

A Prefeitura de Maricá comemora os 208 anos do município com show especial de Vanessa da Mata na quinta-feira, dia 26 de maio, que terá abertura da cantora maricaense Bruna Mandz, a partir das 19h, em palco montado na orla da Lagoa de Araçatiba. A programação completa de aniversário será anunciada em breve e contará com mais de 30 atrações musicais em palcos montados em Itaipuaçu, Ponta Negra e São José do Imbassaí, além de Araçatiba.

Após a ausência de dois anos de festas em área pública em razão da pandemia, os shows de aniversário de Maricá retornam em 2022 e já começam no dia 25 de maio, no Dia Municipal do Evangélico, com a cantora Marine Friesen, que se apresenta às 20h em Araçatiba. Além do palco de Araçatiba, haverá estruturas montadas para espetáculos musicais em Itaipuaçu, São José do Imbassaí e Ponta Negra. Neste retorno, será a primeira vez em que não haverá shows na Praça Orlando de Barros Pimentel, mas o espaço receberá diversos serviços itinerantes para a população, além de recreação para crianças.

“Estamos retomando essa tradição de presentear nosso povo e quem nos visita com grandes shows musicais de artistas consagrados nacionalmente. É o momento de retomada também dos festejos pelo aniversário do município e o tom será de alegria por superar um período tão doloroso quanto foi o da pandemia. A hora é de celebrar”, afirmou o prefeito Fabiano Horta.

Cidade que abraça

A campanha de aniversário “Cidade que Abraça” foi lançada na mídia e nos principais canais de divulgação da Prefeitura e nos espaços públicos. A iniciativa foi pensada na capacidade de acolhimento do município de abraçar as causas sociais, o desenvolvimento e a sustentabilidade, para chegar mais perto das pessoas. A mensagem destaca o exemplo de cidade para seus moradores, porque Maricá é a capital da inclusão social, das políticas agroecológicas, do acesso ao ensino universitário, da moeda social, do transporte público gratuito.