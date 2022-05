Exposição ‘Van Gogh e seus contemporâneos’ está em cartaz em Niterói

O universo de Vincent Van Gogh, ganhou uma mostra multimídia, nomeada de “Van Gogh e seus Contemporâneos – Exposição Imersiva”. Atualmente a exposição está em cartaz na Casa França-Brasil, no Rio de Janeiro, porém ela chegará ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), entre os dias 28 e 29 de maio. A programação é gratuita e tem acesso livre.

No sábado, dia 28 de maio, por volta das 10h, serão realizadas diversas sessões de curtas animados sobre “Van Gogh e seus contemporâneos”, de meia em meia hora, no auditório do MAC. Das 15h às 18h, a programação será voltada pra algo educativo, tendo contação de histórias e oficinas de criação. Às 18h, começará um espetáculo de luz e som, projetando imagens de Van Gogh e seus contemporâneos na fachada do MAC.

Não será necessário retirar os ingressos antecipadamente, já que o acesso ao público será feito por ordem de chegada. Aqueles que desejam aproveitar a exposição, podem levar cadeiras para observar melhor a projeção que ficará na fachada, podendo curtir o encontro de Van Gogh, com umas das construções cheias de significado para a cidade.