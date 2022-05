Orla Gourmet e Festival Cervejeiro acontece neste fim de semana em Niterói

Com muitas atrações, o Orla Gourmet e Festival Cervejeiro acontecerá neste final de semana, de hoje (20) a 22 de maio, sexta, sábado e domingo, a partir das 16h, na Praça Rádio Amador, em São Francisco, Niterói.

Durante os três dias, com entrada franca, muitas shows e diversão, com as marcas das cervejarias artesanais, espaço de moda, variadas opções gastronômicas, shows e uma área Kid, exclusiva para o entretenimento das crianças.

Hoje, a atração será Va`aSurf Band; no dia 21, a banda Donna Velha; e no dia 22, o grupo Os Imortais cantando Cássia Eller, Tim Maia e Chorão.

Rudy Benício, organizador do evento, acredita no sucesso do Orla Gourmet por ser mais uma iniciativa de lazer para os niteroienses, visitantes e turistas, num local que virou referência de boas atividades de cultura e lazer na cidade.

Apoiam a iniciativa, a Empresa Niteroiense de Turismo (Neltur), Secretaria de Cultura /FAN e Coordenação Geral de Eventos (CGE).