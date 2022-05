Exponitpet- Niterói terá primeira feira voltada para os pets

Foi realizada, na manhã desta sexta-feira (20), a apresentação do Exponitpet, a Primeira Expo de Negócios com Animais Domésticos, evento que ocorrerá nos dias 30 e 31 de julho de 9h às 19h no Caminho Niemeyer, em Niterói. O evento trabalhará os segmentos PET e VET de São Gonçalo e Niterói e também concederá a oportunidade de diversos negócios entre comerciantes da região. O evento é organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói e pelo Sebrae.

Diversas atividades serão desenvolvidas no dia do evento, como, por exemplo, a adoção de animais resgatados pelas ONGs “Amiguinhos Sem Teto” (@amiguinhosemteto) e “Pet Valente” (@petvalenteniteroi), um concurso de pets fantasiados, a presença do “CastraMóvel”, além de foods trucks, shows musicais, feira de artesãos, uma exposição de produtos e serviços para os animais, uma rodada de negócios promovida pela Sebrae e diversas palestras. Também terão atrações voltadas para crianças.

Ao O SÃO GONÇALO, o presidente da CDL, Luiz Vieira, contou um pouco dos objetivos do evento.

Luiz Vieira | Foto: Layla Mussi





“Esse evento é um marco para promoção de negócios. Queremos promover o desenvolvimento do setor de lojistas, fazendo com que ele se conheça e se fortaleça. Com isso, chamamos também a população para a conscientização de adotar ou proteger um animal. Quem não pode adotar, que possa defender, evite os maus tratos e faça com que esses animais tenham um lar digno. Por isso, vamos atender algumas ONGs no evento e dar um suporte para estas possam continuar ajudando esses seres maravilhosos (os animais) que nos trazem tantas alegrias”, afirmou ele.

Para entrar no evento, será necessário doar um quilo de ração para pet, que será doada para os animais da Associação Casa do Cão e Gato (@casadocaoegato), localizado no Morro do Castro. O evento não tem fins lucrativos.

Este será o primeiro evento de um projeto que promete ser anual. Nessa primeira edição, estima-se que estarão presentes 500 pessoas. O Instagram do evento é @exponitpet22.