Cantora Marine Friesen abre as comemorações de aniversário de Maricá

A Prefeitura de Maricá abre as comemorações do aniversário de 208 anos da cidade (26/05) com o show da cantora Marine Friesen, atração principal do evento “Maricá para Cristo”, que acontece na próxima quarta-feira (25/05), a partir das 20h, em Araçatiba. Realizado anualmente, o encontro marca o Dia Municipal do Evangélico e é fruto de uma parceria entre a Coordenadoria de Assuntos Religiosos da Prefeitura e associações de pastores do município.

A programação também contará com shows do projeto Pratas da Casa, com apresentação das cantoras gospel Jaciara Menezes, Ana Paula Marinho e Priscila Ribeiro. A coordenadora de Assuntos Religiosos, Danieli Machado, destaca que esse é o primeiro show evangélico após a liberação das restrições impostas durante a pandemia da covid-19.

"Em 2022 completamos 17 anos de comemoração do Dia do Evangélico em nossa cidade. Esta data homenageia a fé dos que seguem essa vertente da doutrina cristã. Esse ano voltamos a programação com atividades para enaltecer esse dia, depois de dois anos de pandemia, em que tivemos que comemorar em lives e de nos manter afastados da comunhão tão comum dos eventos de evangelismo e do calor do encontro”, afirmou.

Dia Municipal do Evangélico

O Dia do Evangélico foi instituído a partir da Lei 2116/05 e surgiu por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Maricá e a associação de pastores de Maricá. Todos os anos são realizados eventos para reforçar e comemorar a data.