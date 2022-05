Atriz fala mal de Arthur Aguiar: "Tive a má sorte de trabalhar com ele"

A atriz Maria Zilda Bethlem falou, em uma participação ao programa ‘Tv Fama’, da RedeTV!, sobre o comportamento de jovens atores na televisão. Segundo a atriz, que não atua desde de sua última participação na novela ‘Êta Mundo Bom’, em 2016, alguns deles só querem saber das redes sociais.

"Tive a má sorte de, na última novela que fiz, trabalhar com dois meninos jovens que enquanto o diretor ensaiava, eles ficavam no telefone fazendo Snapchat. Quando o diretor dizia: 'Gravando', eles chegavam em mim e diziam 'Zildinha, falo o quê? Fico aonde?'. Pronto, um deles ganhou o Big Brother", disse a atriz sem mencionar nenhum nome, mas dando a entender que falava de Arthur Aguiar, último vencedor do BBB e único ator a ganhar o prêmio.

Maria ainda falou sobre a participação de Jade Picon na nova novela ‘Travessia’ de Glória Perez. "Não tenho nada contra nem a favor. Sou contra você querer ser uma celebridade quando você não quer ser ator ou não tem o talento para isso, só quer aparecer. Então, você usa isso para tirar o espaço, o trabalho de alguém que é ator, tem talento, e vai para um set trabalhar sem ter estudado, sem saber seu texto, sem prestar atenção nos ensaios".