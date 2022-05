Rock e MPB nas comemorações do aniversário de Maricá

Maricá completa 208 anos de fundação no dia 26, mas as comemorações começam nesta sexta-feira, dia 20, com muita música, gastronomia, exposição de carros antigos e artesanato na Orla de Araçatiba. Será a 4ª edição do Festival de Maricá, o FestMar, que vai de sexta-feira a domingo com muitas atrações para os moradores da cidade e turístas. No sábado, às 22 horas, a banda Faixa Etária faz o show principal da noite com muito pop rock para o público.

Concebido pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá, o FestMar é uma prévia das comemorações oficiais do aniversário de Maricá, que vem passando por grandes transformações urbanas e turísticas nos últimos anos. A realização do evento é das Secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais.

"O projeto FestMar busca fortalecer a imagem da cidade, potencializando a gastronomia de rua e levando entretenimento ao público com uma programação musical de qualidade, com grade musical selecionada de rock pop e MPB. É mais uma ação da prefeitura para aquecer a economia da cidade depois da pandemia.", explicou o secretário de Projetos Especiais, José Alexandre de Almeida, acrescentando que em breve a orla de Araçatiba ganhará um polo gastronômico voltado exclusivamente para os empreendedores que atuam na gastronomia de rua.

A programação musical começa na sexta-feira com as bandas RJ 106 e Os Imortais; no sábado, Thiago Dantas, Amanda e Faixa Etária; e, no domingo, Thunderock, Café Bourbon e Os Bartiras. A banda Faixa Etária, escolhida como a melhor banda de pop rock do antigo Domingão do Faustão, volta a Maricá com novidades, que incluem a "asa" de led da vocalista Zell Palmar.

"Estamos felizes por voltarmos a Maricá, onde temos muitos fãs e amigos, depois deste longo período de afastamento devido à pandemia. Vamos levar um grande show e contamos com a presença de todos lá para celebrar o aniversário de Maricá.", convocou a vocalista da Faixa Etária, formada ainda pelo baterista Fabrício Araújo e guitarrista Philipe Nunes.