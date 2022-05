Web compara Gracyanne Barbosa com personagem feminina do Hulk

Internautas do Twitter compararam a musa fitness Gracyanne Barbosa com a nova personagem feminina do Hulk, Tatiana Maslany, que está na série 'Mulher-Hulk: Defensora de Heróis', da Disney+. A atração tem data de estreia para agosto deste ano.

Algumas criticaram a caracterização de Tatiana Maslany em CGI (Computer Graphic Imagery). Um usuário ironizou: "Se não tinha dinheiro para CGI contratasse a Gracyanne Barbosa".

A série 'Mulher-Hulk: Defensora de Heróis' estará disponível no catálogo na Disney+ no dia 17 de agosto de 2022. Mark Ruffalo, atual intérprete do Hulk 'masculino' nos filmes da Marvel, está confirmado na trama.