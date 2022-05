Theatro Municipal de Niterói recebe 'Tributo a Tim Maia: 24 anos de saudade'

Nos dias 20 e 21 de maio, o Theatro Municipal de Niterói recebe a Banda do Síndico, que fará uma grande homenagem ao eterno Síndico, Tim Maia. Completam-se vinte e quatro anos de sua partida e foi no Theatro Municipal de Niterói a sua última apresentação. Um momento de emoção para todos os músicos e o grande público.

Vai ser uma noite pra matar a saudade dos grandes sucessos, como “Do Leme ao Pontal”, “Vale Tudo”, “Primavera”, “Descobridor de Sete Mares”, “Sossego”, etc., o show conta ainda com a simpatia e o alto astral da banda que divide com o público algumas histórias bem humoradas de sua vivência com Tim Maia.

Naipes afinadíssimos, desde o romântico ao mais dançante, no melhor dos anos 70, 80 e 90. Com a voz aveludada de Bruno Maia, um cantor com estilo e característica do “Charme”. Músicos como: Silvério Pontes (trompete), Tinho Martins (Saxofone), Paulo Black (Bateria), Toca Delamare (Teclados), Adriano Giffoni (Baixo), Jeferson Victor (Trompete), Nando Chagas (Guitarra), Jhonson de Almeida (Trombone), integrantes da Banda de Tim Maia, garantem que o Show seja uma viagem ao Túnel do tempo.

Protocolos sanitários:

É necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto.

É facultativo o uso de máscaras pelo público durante a permanência nas dependências do teatro.

Serviço

BANDA DO SÍNDICO – TRIBUTO A TIM MAIA – 24 ANOS DE SAUDADE

Datas: 20 e 21 de maio

Horário: sexta, às 20h, e sábado, às 19h

Duração: 90 min

Classificação etária: Livre

Ingresso: R$ 60,00

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro

Tel: 2620-1624

Bilheteria

Sympla - vendas presenciais e online.

Ingressos à venda na bilheteria do teatro.- aceita dinheiro, cartões de crédito/débito e Vale Cultura

Horário de Funcionamento:

Dias com espetáculo - Quarta a domingo, das 14h até o início do mesmo.

Dias sem espetáculo - Quarta a sexta, das 14h às 18h.