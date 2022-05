Vocalista de grupo Bokaloka sofre infarto em Paris

O cantor Renatinho, vocalista do grupo de pagode Bokaloka, passará por uma cirurgia nesta quarta-feira (18) no Hospital Lariboisière, onde está internado. Ele precisou ser socorrido após sofrer um infarto agudo do miocárdio na última terça-feira (17), em Paris, na França, aonde o grupo iria realizar um show pela turnê europeia. Ele foi socorrido e levado inicialmente para o Hospital Saint Louis, sendo transferido em seguida.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, ele realizará uma cirurgia hoje. O estado de saúde do cantor é estável e ele deve realizar novos exames antes do procedimento cirúrgico.

O grupo de pagode teve que cancelar os shows que faria neste fim de semana em Manaus e em Itaguaí. A assessoria também agradeceu pelas mensagens de carinho para o cantor. "A assessoria irá manter a todos informados sobre o estado de saúde do cantor e agradece as mensagens de carinho dos amigos e fãs de todo o Brasil", dizia o comunicado oficial postado no Instagram do Bokaloka.