'Alma Tarsila' é a 13ª mostra do Entreartes em Niterói

Tem novidades na exposição "Alma Tarsila" que o Entreartes apresenta, no Centro de Niterói. Além de ver os trabalhos de Bia Torres, Fátima Dantas, Lucia Lyra, Maria Lucia Maluf, Mario Reis e Renata Barreto, agora os visitantes podem conversar com os artistas do coletivo, no projeto "Quintas na Sala", na Leila Diniz, às quintas-feiras, das 14h às 16h. A mostra homenageia a pintora Tarsila do Amaral e os cem anos da Semana de Arte Moderna, sempre com entrada gratuita.

Se o primeiro encontro foi um workshop de Lucia Lyra compartilhando a prática da monotipia, na próxima quinta-feira (19), a roda de conversa terá Renata Barreto falando da experiência dela, com o tema “Trajetória da artista, da arquitetura aos maxibordados”. Bem sucedida como arquiteta e designer de interiores, Renata vem se dedicando ao trabalho de arte, com a técnica do maxibordado. Tanto em pequenas quanto em grandes dimensões, o ponto cruz sobre telas de metal trama formas geométricas, abstratas ou figurativas, como nos trabalhos expostos em "Alma Tarsila".

Já Mario Reis estará no espaço cultural, no dia 26, conversando com a plateia sobre suas vivências. “A arte me ensinou muita coisa. Desde a infância e adolescência, em Minas Gerais, tinha expectativa de um dia vir a trabalhar com arte”, conta. Ao se mudar para Niterói aos 18 anos, Mario seguiu a carreira da contabilidade, sem abandonar a pintura, tendo desenvolvido ao longo dos anos uma poética ligada principalmente à paisagem. Na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio, ele aproximou a experiência a uma visão ligada à contemporaneidade da pintura, incluindo elementos como a abstração e a colagem.

No dia 28, um sábado, a exposição estará aberta especialmente para uma visita guiada em libras, das 10h às 12h. O público será recebido pela artista Bia Torres, que é deficiente auditiva e integra o coletivo desde o início. Dia 9 de junho, a edição da roda de conversas terá o lançamento de e-book assinado pela pintora Fátima Dantas, que é neuropsicóloga, com o título "Administrando a ansiedade". O horário será das 16h30 às 20h30, excepcionalmente.

"Alma Tarsila" é a 13ª mostra do Entreartes, coletivo idealizado e produzido pela produtora cultural Cacau Dias e que está no quarto ano de atuação, buscando valorizar artistas locais. Com curadoria de Ana Schieck, a exposição pode ser visitada de segunda a sexta, das 8h às 17h. O endereço é Rua Heitor Carrilho, 81, perto da Rodoviária de Niterói.