Arthur Aguiar desafina em apresentação ao vivo e a internet não perdoa

Arthur Aguiar, depois de vencer o BBB 22, resolveu apostar mais na sua carreira de cantor. Ele apresentou nesta segunda-feira (16) sua nova música, no programa ‘Encontro’ com Fátima Bernardes, pela Rede Globo. Seu single em parceria com Matheus Fernandes, se chama ‘Fora da Casinha’.

Mas sua apresentação não foi bem vista pelo público. Na internet, as pessoas criticaram Arthur por estar fora do tom em diversos momentos. Uma internauta chegou a comentar no Twitter, "Arthur Aguiar fora da casinha e do tom no Encontro".

Um outro telespectador questionou, "Pergunta sincera, quem falou para o Arthur Aguiar que ele canta bem? Sem afinação, sem carisma...". "Arthur Aguiar o inimigo do ritmo e afinação", comentou um terceiro internauta.

‘Fora da Casinha’ foi lançado no dia 24 de março, quando Arthur Aguiar ainda estava confinado no BBB 22.