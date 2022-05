Quadrinista premiado Tom Gauld lança livro infantil

O robozinho de madeira e a princesa-lenha é o primeiro livro infantil de Tom Gauld, um dos mais importantes quadrinistas da atualidade. Publicada no Brasil pela VR Editora, a obra foi considerada o melhor livro ilustrado do ano segundo o The New York Times, e melhor livro infantil do ano de acordo com Washington Post, Wall Street Journal e Revista People. Inspirada nas histórias que o autor cria para as filhas na hora de dormir, a produção e é indicada para crianças a partir de 4 anos.

O tom de conto de fadas é garantido pela magia do enredo. Por não poderem ter filhos, o rei e a rainha pedem para que uma bruxa de vida a um robozinho de madeira e uma princesa de lenha. As ilustrações dão o ar contemporâneo para a produção: Tom é premiado com o Eisner, o Oscar das Histórias em Quadrinhos.

No enredo, a princesa volta a ser um simples pedaço de pau todas as noites quando adormece e é despertada no dia seguinte pelo irmão com palavras mágicas. O clímax da história acontece no momento em que o robozinho esquece de acordar a irmã e ela é jogado fora. Para encontrar o pedaço de lenha e transformá-la novamente em princesa, ele vai cruzar mares rumo ao norte congelado e enfrentar todo tipo de aventura.

Como em um verdadeiro conto de fadas infantil, tudo termina bem em O robozinho de madeira e a princesa-lenha. Tom repassa gentilmente aos pequenos leitores noções de união, solidariedade e compaixão por meio da narrativa, além de inspirar sonhos tão encantados quanto o robozinho e a princesa-lenha.

FICHA TÉCNICA:

Título: O robozinho de madeira e a princesa-lenha

Autor: Tom Gauld

Editora: VR Editora

ISBN: 978-65-86070-93-4

Páginas: 40 páginas

Formato: 23 x 28 cm

Preço: R$ 64,90

Links de venda: https://www.vreditora.com.br/infanto-juvenil/o-robozinho-de-madeira-e-a-princesa-lenha

Sinopse: O rei e a rainha não tinham filhos. Então recorreram à inventora real e à bruxa, que lhes providenciaram, respectivamente, um robozinho de madeira e uma princesa feita de lenha encantada. Mas, todas as noites, a princesa, ao adormecer, voltava a ser um simples pedaço de pau. E, pelas manhãs, seu irmão devia despertá-la com palavras mágicas. Certo dia, ele se esqueceu de sua tarefa e uma camareira acabou jogando a lenha fora. Para encontrar sua irmã, o valente robozinho vai cruzar os mares rumo ao Norte congelado e enfrentar todo tipo de aventura.