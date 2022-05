Viradouro anuncia novo enredo para o Carnaval 2023

O Carnaval mal acabou, mas as escolas já estão a todo o vapor pensando no próximo ano. A Unidos do Viradouro anunciou, nesta sexta-feira (13), o enredo escolhido para o Carnaval 2023. Partindo da ideia do carnavalesco Tarcísio Zanon, a escola de samba niteroiense vai homenagear a escritora Rosa Egípciaca, a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil. O tema vai abordar o feito e outros aspectos da vida dela.

A escola publicou um breve resumo do novo enredo em seu perfil oficial no Instagram.

"É preciso apresentar histórias de personagens esquecidas pelo tempo.

A Unidos do Viradouro vai contar em 2023 a fascinante saga de Rosa Courana, considerada a primeira mulher negra a escrever um livro no país, e refletir sobre importantes aspectos dessa história tão marcante. Escravizada. Meretriz. Feiticeira. Beata. Escritora. Uma santa africana no Brasil.

Mostraremos todas as pétalas - e espinhos - dessa linda flor. “A Flor do Rio de Janeiro”: Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz.

Preparem seus corações!

Avante!"

Com a saída de Marcus Ferreira, Tarcísio Zanon ficará sozinho na criação dos enredos. Os dois formavam a dupla responsável por idealizar os enredos da escola. No comunicado divulgado, a diretoria da Unidos do Viradouro afirmou que Zanon assumiria integralmente esta responsabilidade e reconheceu a dedicação do artista.

A Viradouro tem dois títulos de campeã do Carnaval, dos anos de 1997 e 2020. Em 2019, a escola ficou em segundo lugar, e em terceiro no Carnaval de 2021.