Murilo Huff, pai do filho de Marília Mendonça, vive affair com médica

A equipe do cantor Murilo Huff confirmou que ele vem se envolvendo com a médica Nicole Melo nos últimos tempos. Ambos estariam "se conhecendo melhor". Essa é a primeira pessoa com quem o músico se relaciona após a morte da cantora Marília Mendonça, sua ex-namorada e mãe de seu filho, o pequeno Léo, de 2 anos. Vale lembrar que Murilo e Marília já estavam separados quando ela perdeu a vida em um trágico acidente de avião no final de 2021. O novo romance do cantor, como esperado, gerou curiosidade dos fãs que querem saber quem é Nicole.

Loira de olhos claros, Nicole é médica, mas também se arriscou um pouco em concursos beleza, vencendo um em 2017, na unidade de ensino em que cursava medicina. Hoje, ela busca se especializar em dermatologia e realiza alguns ensaios fotográfico, misturando o melhor dos dois mundos da moda e da saúde. Ela também é defensora dos animais.

Em seu perfil no Instagram, que hoje já reúne mais de 35 mil seguidores, ela posta momentos com sua família (que incluem seus pais e três irmãos) e algumas de suas fotos como modelo, além de seus cachorros e suas viagens com amigas. Ela é de Goiás e tem 27 anos.

Murilo, que tem 26 anos, vem crescendo em sua carreira e conseguindo mais destaque no mundo da música sertaneja. Desde que Marília faleceu, ele vem concentrando suas forças em ficar com o filho do casal, o pequeno Léo. O cantor é muito querido pela família de Marília até hoje.