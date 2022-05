Rafa Kalimann recebe críticas sobre seu corpo

A apresentadora e influenciadora Rafa Kalimann está sendo alvo de comentários ruins nas redes sociais há algum tempo. Desde que ela começou no ramo de apresentadora na Globo, a internet vem sendo cruel com ela. Nos últimos meses, no entanto, o tópico de críticas dos internautas contra ela mudou: as pessoas passaram a afirmar que Rafa está magra demais e chegaram a ofendê-la falando que ela pode estar usando drogas.

Nas fotos dela no Instagram, é possível ver as pessoas falando que preferiam Rafa antes, quando ela era mais "cheinha" e que ela está magra demais atualmente. Isso não foi diferente da foto postada por ela na última semana em um estádio de futebol em Londres. Nos comentários, muitos fãs e amigos elogiaram Rafa, mas outros a criticaram. "Como está magra", disse um internauta. "Rafa Kalimann vc emagreceu muito vc era tão mais linda mais fortinha (sic)", disse outro. "Tá doente?", indagou uma pessoa. "Deus me perdoe. Se acabou. Envelheceu. Sumiu. Se apagou.. Credo (sic)", disse outro.

Depois dessa constância em comentários do tipo, Rafa resolveu se pronunciar no Twitter. "“Tá na pedra”, “ela deve tá com alguma doença”, “acabada”, “assustadora”, “tá fumando crack”, “perdeu a essência”, “se trata pq tá esquisita”, “vc está dando medo” + uns 4mil comentários. Era só uma foto de mais um momento feliz. Pq eu estava feliz. É só meu corpo, só meu. (sic)", disse ela, que logo depois recebeu o apoio da também ex-BBB Linn da Quebrada. "Amiga, isso eh sobre a necessidade de ferir dessas pessoas. Não eh nosso, não eh seu. Vc eh incrível, linda, cheia de vida. te desejo sempre tudo de bom e do melhor!! Eu que estive próxima e me senti acolhida, vibro para que vc se sinta sempre cada vez mais amor!! (emojis) (sic)".

Quem também saiu em defesa de Rafa foi Juliette Freire. "Linda, inteligente, guerreira, honesta, talentosa, bondosa, gostosa...", escreveu a ex-BBB, que ainda completou: "Qual a necessidade de machucar uma pessoa assim?! RAFA VOCÊ É MARAVILHOSAAAAAA... (coração) (sic)", comentou a vencedora do BBB 21.

Juliette chegou a fazer um Twitter Space para pedir que as pessoas respeitem Rafa. "Vamos fazer algo positivo, vamos tentar amenizar algo tão ruim que está na internet. Todas as vezes que vocês lerem uma coisa negativa no Instagram do povo, no Twitter, façam o positivo para ver se esse povo para”, disse ela pedindo que seus fãs comentassem coisas positivas para Rafa. E concluiu: "Não comentem esse tipo de coisa, sobre a aparência, sobre o peso, esses comentários negativos seja com quem for. A menina correndo atrás, batalhando, trabalhando, tentando fazer o melhor, gerar conteúdo. Ela está dando o máximo, enfrentando desafios, e o povo falando da aparência da menina, de uma forma tão cruel".

Rafa já afirmou, em outros momentos, que emagreceu de forma saudável após fazer uma reeducação alimentar e já mostrou que está feliz com seu corpo, mas são os comentários que a deixam chateada.

Após esse episódio, ela pediu aos seus seguidores que não deixem que as redes sociais sejam plataformas usadas para destilar ódio. "Carinha inchada pq dormi e acordei chorando lendo as mensagens de carinho de vocês, não me canso de ler e precisamos enaltecer isso pra que esse seja o fluxo aqui nas redes. Que a gente não perca a boa intenção, a motivação de fazer o outro se sentir bem, que as redes não sejam entregues nas mãos dos que buscam ferir, magoar, ofender. Obrigada por tanta mensagem. De fato, em alguns momentos segurar o remo cansa, a correnteza pesa e o vocês fizeram ontem foi conduzir esse barco comigo. Pedi pra Deus retribuir pra vida de cada um cada palavra, cada intenção e energia que me enviaram. Estou inundada de amor e quero muito que vocês sintam isso hoje! (sic)", escreveu a ex-sister em uma foto postada no Instagram na qual ela está sorridente.