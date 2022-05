Escola de arte abre audição com bolsa de 100% em São Gonçalo

O Centro Cultural Fluarte, com sua nova sede em São Gonçalo, terá a primeira audição de alunos, onde dará bolsas de 100% para aqueles que sonham em estudar teatro e audiovisual.

A seleção acontecerá no dia 17 de maio em dois horários 09h (Primeiro turno) / 14h (Segundo turno), na Avenida José Mendonça Campos, número 973, Colubandê, São Gonçalo. Para mais informações é possível entrar em contato com o WhatsApp (21)97939-7559 .

Fluarte

A Associação Cultural de Artes Fluminense é uma entidade sem fins lucrativos, reconhecida como Utilidade Pública do Município de São Gonçalo. A escola desde 1994 no segmento cultural e já atendeu milhares de alunos em suas diversas oficinas de teatro, dança, música e audiovisual. Além das oficinas, produzimos centenas de espetáculos teatrais infantis e adultos, como atuamos no mercado audiovisual produzindo projetos autorais para TV e Cinema.

Depois de 28 anos, o fundador da Fluarte, o diretor Antonio Souto, está realizando um sonho antigo de construir na sua cidade, São Gonçalo, um tablado. São Gonçalo é a 14ª cidade mais populosa do Brasil, com mais de 1 milhão de habitantes. É um municipío que possui um celeiro de artistas e ao mesmo tempo carece de cultura. Sem apoio e parceria ele levou quase 2 anos na construção do Centro Cultural Fluarte que proporcionará para a população da região acesso à cultura e oportunizará aos jovens a produção criativa de transformação de si, e do mundo em que vivem. E que eles tenham a possibilidade de serem protagonistas e expressem sua visão de mundo.