Shopping em São Gonçalo promove projeto cultural Música na Praça

A nova temporada do Música na Praça está cheio de novidades! A pedido do público, as apresentações começam e terminam 1 hora mais tarde. Toda sexta-feira de maio, com exceção do último show da temporada, das 19h às 21h, o empreendimento vai realizar, em parceria com a Secretaria de Cultura de São Gonçalo, apresentações ao vivo de diferentes músicos para animar o happy hour dos gonçalenses. O evento é uma ótima opção para curtir o início do fim de semana com amigos e familiares.

Para estrear a programação do mês, o Música na Praça vai receber, no dia 6, o cantor e baixista Tiago Barbão, conhecido por suas lives no Youtube ''Na Varanda com Barbão''. Já no dia 13, o cantor Marcelo Bossa vai apresentar o melhor estilo de voz e violão, com muita música brasileira e MPB. No dia 20, o cantor, compositor e violonista carioca Marcus Lima vai subir no palco da praça da alimentação para apresentar um repertório recheado de músicas populares. Para encerrar a programação de maio, na quinta-feira, dia 26, a multi-instrumentista Fabiana do Vale vai apresentar o melhor da Música Popular Brasileira e outros estilos musicais.

''Vivemos um período de reclusão total, agora, com a abertura para atividades culturais, não poderíamos ficar de fora desse mês tão especial, que comemoramos o mês das mães. Reunimos os melhores artistas da cidade e faremos shows com o melhor da música brasileira'', diz Beto Baiano, Subsecretário de Cultura de São Gonçalo.

Música na Praça no São Gonçalo Shopping

Dia 06/05 – Sexta – Tiago Barbão - diferentes estilos musicais

Dia 13/05 Sexta – Marcelo Bossa – MPB

Dia 20/05 – Sexta – Marcus Lima - músicas populares

Dia 26/05 – Quinta – Fabiana do Vale - MPB

ENTRADA GRATUITA

SÃO GONÇALO SHOPPING

Av. São Gonçalo 100 – Boa Vista – São Gonçalo/RJ

(Rodovia Niterói-Manilha, Km 8,5)

Tel.: (21) 2018- 5418

www.saogoncaloshopping.com.br

https://www.facebook.com/SaoGoncaloShopping

https://www.instagram.com/sgssaogoncaloshopping/