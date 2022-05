Ito Melodia assina com a Império Serrano para o Carnaval 2023

O intérprete Ito Melodia deixou a União da Ilha do Governador e foi anunciado pela Império Serrano, na tarde desta quinta-feira (12), para o Carnaval 2023.

Mais cedo, a União da Ilha agradeceu a Ito pelos serviços prestados. "A União da Ilha do Governador agradece ao intérprete Ito Melodia pela história construída como voz da nossa escola e deseja sucesso em suas novas jornadas", informou a agremiação.

Ito Melodia, que é filho do intérprete Aroldo Melodia, já teve passagens pela Porto da Pedra e por escolas de samba de São Paulo, como a Mocidade Alegre e a Unidos da Mooca. Em 2013, ele conquistou o prêmio Estrela do Carnaval, que elege o melhor intérprete do Grupo Especial.