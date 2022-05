Feira Multicultural Gastronômica e Artesanal acontece em Niterói

A 1ª Beltr’arts (1ª Feira Multicultural Musical Gastronômica Artesanal do Beltrão) acontece no próximo dia 15 de maio, a partir das 11h e até as 20h, no Campo do Beltrão, em frente à Travessa Beltrão, 166.

A ação foi idealizada pelo rapper trans Tati Douglas com o objetivo de promover a inclusão social, a diversidade e unir vários segmentos musicais aos artesãos de várias comunidades de Niterói. “Vamos ter muitos shows de funk, pagode, rap, trap e muitas comidas deliciosas”, disse Tati Douglas.

A ação foi idealizada pelo rapper trans Tati Douglas | Foto: Divulgação

A Beltr’arts busca levar entretenimento e cultura para as comunidades mais carentes, com o propósito de promover a economia solidária e interação entre artistas, artesãos e a própria comunidade.

SERVIÇO:

Evento: 1ª Feira Multicultural Musical Gastronômica Artesanal do Beltrão

Data e Horário: Dia 15 de Maio, de 11h às 20 horas

Local: Campo do Beltrão

Endereço: Travessa Beltrão, 166

Ingresso: Entrada gratuita

Classificação Etária: Livre