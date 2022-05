Atrizes reclamam da presença de Jade Picon em próxima novela da Globo

Jade Picon já foi confirmada para atuar na próxima novela de Glória Perez, 'Travessia', na TV Globo. E algumas atrizes reclamaram da presença da ex-BBB, que não é atriz por formação, na nova atração da emissora.

As atrizes Anna Rita, Nina Tomsic e Ana Hikari mostraram bastante insatisfação com a presença de Jade na novela de Glória Perez. No Instagram, Tomsic mencionou que a escolha da ex-BBB é um 'desestímulo' para as pessoas que estão na profissão há anos.

"Duvido aguentar um dia. Nossa profissão é pra gente qualificada. Não tem glamour, não é fácil e não é qualquer um que faz. Isso é no mínimo um desestímulo para tantas pessoas da profissão que batalham há anos por uma oportunidade nesse mercado de trabalho bizarro", falou Nina Tomsic, que apagou o comentário após ser criticada por fãs de Jade Picon.

Ao site 'Em Off', o presidente do Sated, Hugo Gross, se manifestou sobre o caso: "Não acho justo ela tomar um espaço em qualquer emissora de televisão e a gente vai tomar as medidas cabíveis para que isso não aconteça. E a categoria vai nos apoiar".