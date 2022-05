Linn se afasta das redes sociais após o falecimento de seu pai

A ex BBB Linn da Quebrada anunciou, nesta quarta-feira (11), que vai se afastar por um tempo das redes sociais após a morte de seu pai, que aconteceu na última madrugada. Ela soltou um comunicado nas redes sociais.

"É com muita tristeza que, infelizmente, informo para vocês sobre a morte do meu pai. A vida é, de fato, feita de instantes. As chegadas e partidas nos dizem e significam muitas coisas. Vou precisar de um tempo para compreender o que aconteceu", iniciou a nota. "Volto para as redes assim que possível. Agradeço a preocupação e mensagens que estou recebendo. Conto com a compreensão de vocês. De alguma maneira, tudo ficará bem. Se cuidem." Postou a ex-BBB em suas redes sociais.

Linn e seu pai tiveram uma reaproximação um pouco antes dela entrar para o BBB 22.