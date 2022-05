Juninho Bill fala sobre desafios de convivência com o filho trans de 8 anos

Ex-astro infantil da década de 80, o cantor Juninho Bill falou sobre a convivência com o filho trans de apenas 8 anos. O ex-integrante do Trem da Alegria contou, em entrevista ao programa de Rê Agapito, que ainda está se acostumando a tratá-lo no masculino.

“Tenho um filho trans. A Manu... A Manu, não, o Manu. É um menino trans. Eu tenho que me acostumar a falar filho. Nasceu menino em corpo de menina”, disse Juninho em entrevista no YouTube.

Ainda na entrevista o astro disse que ainda se confunde quando, precisa chamar a atenção do filho. “Tenho que me acostumar, eu juro. Eu esqueço... vou dar bronca e falo: Manuela! E ela: ¨Manu¨. Eu: ¨Isso, desculpa, Manu¨!. Para aí eu dar a bronca¨, narra Juninho, bem humorado.

Além do filho trans, ele é pai de uma adolescente de 13 anos.