Mauro Quintaes é o novo carnavalesco da Unidos do Porto da Pedra

A Unidos do Porto da Pedra confirma a contratação de Mauro Quintaes para o próximo Carnaval, ele substitui Annik Salmon, que foi para a Mangueira. Este ano, Mauro assinou o Carnaval do Império da Casa Verde, em São Paulo, onde conquistou a terceira colocação do Grupo Especial. Depois de 24 anos, o experiente carnavalesco retorna a São Gonçalo com a missão de levar o tigre para a elite do carnaval do Rio de Janeiro.

"A minha volta para a Porto se confunde com a minha volta ao Rio, depois de 5 anos. Uma retomada de vida, por conta da pandemia e uma retomada de onde comecei. A Porto da Pedra, sem dúvida, marcou a minha carreira. Hoje, aceitei retomar a direção artística da escola por conta de um "projeto robusto", que muito me lembrou a passagem anterior. Uma retomada de vida por conta da pandemia, e uma retomada de onde comecei. A volta ao Rio teria que ser com bases sólidas, e isso encontrei no acordo com o nosso presidente de honra Fábio Montibelo. Fazer um trabalho que garanta qualidade e que vá de encontro às expectativas da comunidade. De resto é trabalhar com alegria, coisa que a muito tempo tentava encontrar. Trabalhar entre amigos.", contou o carnavalesco, que fez questão de enviar um recado para a comunidade.

"Podem esperar o melhor de todos nós. Empenho, carinho e um projeto digno de uma campeã.", prometeu Quintaes.

Rodrigo e Cintya ficam!

E para a alegria e alívio da comunidade, o primeiro casal de Mestre-sala e Porta-bandeira, Rodrigo França e Cintya Santos está renovado para o próximo Carnaval.

Rodrigo e Cintya | Foto: Divulgação





Nego é a nova voz do tigre

Um dos intérpretes mais conhecidos do carnaval, Edson Feliciano Marcondes, mais conhecido como Nego, será a nova voz da Unidos do Porto da Pedra em 2023.Em 2022, o intérprete conquistou o campeonato da série Ouro, com o Império Serrano.

Dono de 5 Estandartes de Ouro como melhor intérprete do grupo Especial do Rio de Janeiro, Nego também é conhecido por compor sambas-enredo. Obteve grandes conquistas na Beija-Flor, Unidos da Tijuca, Grande Rio, Salgueiro, Sossego e no carnaval de São Paulo, na X-9 Paulistana e Camisa Verde e Branco.

