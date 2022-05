Mauro Quintaes volta para Porto da Pedra no carnaval de 2023

A Porto da Pedra contará com Mauro Quintaes para o Carnaval de 2023. O carnavalesco volta para a escola de samba, após trabalhar com a agremiação em 1995 e 1998. Na época, ele conseguiu com a escola conquistasse o histórico quinto lugar no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. O desfile em questão, tinha como enredo ‘No Reino da Folia, Cada Louco com Sua Mania’.

Quintaes estava trabalhando para a Império de Casa Verde, no desfile de São Paulo em 2022. Com uma parceria de Leandro Barbosa, a escola conquistou o terceiro lugar.

A história de Mauro Quintaes com o Carnaval é extensa, ele já passou por diversas agremiações, entre elas a Viradouro, Salgueiro, Mocidade, Rocinha, São Clemente, Mangueira, Império Serrano, Unidos da Tijuca e muito mais, apenas no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, o carnavalesco trabalhou na Gaviões da Fiel, Tom Maior, Peruche e Dragões da Real.

A Porto da Pedra também anunciou a contratação do intérprete Nêgo, que conquistou um título pela Império Serrano, na Série Ouro, no desfile deste ano (2022).

Além disso, as renovações de contrato também foram feitas, como com o mestre Pablo, comandando os ritmistas. O coreógrafo Paulo Pinna, na comissão de frente, que fará uma jornada dupla, pois também irá trabalhar com a Mocidade Independente de Padre Miguel no Grupo Especial. E sem deixar de destacar, o casal de mestre-sala e porta bandeira também renovou com o Tigre: Rodrigo França e Cintya Santos, continuam firmes com a agremiação.