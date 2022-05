A internet shippa!: João Gomes dedica música nova para Maisa

A internet vibrou com mais uma declaração do cantor João Gomes para a atriz e apresentadora Maisa Silva na última segunda-feira (09). O cantor postou um vídeo dançando e divulgando sua nova música 'Dengo' enquanto usava uma camisa com a foto de Maisa ainda criança. Ele já declarou que era a fim da apresentadora quando criança.

O vídeo foi postado no Instagram do cantor. A música nova de João diz coisas como: "Eu não quero mais essa vida de farra. Tô precisando de dengo, não vê?", "Tô nem aí para rolê", "Só tô querendo você". Na legenda, o cantor explicou que estava esperando a blusa com o rosto de Maisa chegar para fazer a filmagem. "Tava esperando chegar a camisa pra gravar o vídeo. Missão dada. Missão cumprida pra ela @maisa. “Tô precisando de Dengo, não vê?” Pros corações apaixonados. Mostra aos amigos e fala pra mim qual música você tá gostando muito de ouvir no novo CD (sic)", escreveu ele.

Quem comentou o vídeo foi a própria Maisa, que disse: "Ahahahaha eu amoooo! Uma das maiores do digo ou não digo e digo maissss hit de milhões (sic)".

Depois, João postou um vídeo falando com um amigo que a música era dela (e apontou para a camisa com o rosto de Maisa) e divulgou um áudio de Maisa indagando a ele qual música do novo álbum era para ela. "Não adianta você ficar de graça assim comigo e não lançar música para mim, que eu acho que é o mínimo", disse ela no áudio.

João Gomes confessou, no final do ano passado, que era "a fim" de Maisa desde o Bom dia & Cia, programa que ela apresentava quando criança. Os dois chegaram a se conhecer pessoalmente e, desde então, os fãs estão torcendo para que eles fiquem juntos. No vídeo novo de João, diversos foram os comentários apoiando o possível novo casal. "O amor dele estampado na camisa", escreveu uma internauta. "Hhahaahahahahahahahahaha você é tudo véi eu shippo mt mas é isso né Brasil não da pra ganhar todas (sic)", escreveu uma influenciadora digital no vídeo de João.

Maisa e João Gomes têm 19 anos e fazem sucesso no mundo dos famosos. Maisa está solteira desde dezembro do ano passado, quando anunciou que seu namoro com Nicholas Arashiro tinha chegado ao fim depois de quatro anos.