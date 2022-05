Jade Picon irá atuar com Chay Suede em nova novela da Globo

A influenciadora digital Jade Picon, de 20 anos, conseguiu mudar de vida depois de participar do BBB22. Ela, que já fazia sucesso na internet, agora fará sucesso também na TV. Isso porque Jade foi aprovada, após um teste, para atuar na novela 'Travessia', que substituirá Pantanal em outubro deste ano na Globo. A personagem de Jade se envolverá com o personagem do ator Chay Suede. As informações são do jornal Extra.

Chay e Jade, inclusive, teriam feito um teste juntos com os diretores da Globo e ambos demonstraram ter química. O personagem de Jade será antagonista de Lucy Alves, que será a heroína da história. Jade terá um papel central na trama.

Travessia é uma novela que foi escrita por Glória Perez, dona de sucessos como 'O Clone', 'Salve Jorge', 'Caminho das Índias', 'A Força do Querer', entre outros. A nova novela entrará no ar no lugar de Pantanal e um dos debates da trama será a relação do homem com a tecnologia.