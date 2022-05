Carnavalesca Annik Salmon deixa a Porto da Pedra

A Porto da Pedra anunciou, nesta segunda-feira (9), que a carnavalesca Annik Salmon está saída. Através de uma nota nas redes sociais, a escola de samba gonçalense falou sobre a saída de Annik.

“A Unidos do Porto da Pedra vem a público comunicar que não contará com a carnavalesca Annik Salmon em seu quadro para o próximo ano. Expressamos o nosso agradecimento pelos serviços prestados durante esses dois últimos carnavais. A parceria nos rendeu ótimos frutos, no entanto, é hora de partir e alçar novos vôos. Que você tenha muito sucesso em sua nova jornada”.

Annik Salmon também se pronunciou sobre sua saída: “Me despeço da minha Amada Porto da Pedra com o coração apertado, pois construí uma família com o Tigre. Mas o destino quis que eu seguisse outro caminho, não vou dizer adeus e sim um até logo. Minha eterna gratidão por todos que acreditaram em mim.”

Annik acertou com a Estação Primeira de Mangueira para o Carnaval de 2023.