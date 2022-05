Otaviano Costa está com covid-19 e tem programa remarcado

O apresentador Otaviano Costa testou positivo para a covid-19. Ele iria apresentar o seu programa, o 'Otalab', amanhã (10), no Canal UOL. Otaviano, que já tomou as três doses da vacina, afirmou estar isolado em seu escritório e com sintomas leves.

"Terceiro dia de isolamento aqui no meu escritório. Estou bem, ainda não 100% obviamente. Tomando remédios para cuidar da garganta, coriza e uma tosse que persiste, mas tudo de maneira leve. Tudo leve graças a Deus. Sem a vacina não sei não. Deus me protegeu", disse o apresentador no Instagram.

O UOL anunciou que Otaviano Costa volta na próxima terça-feira (17), às 11h, para comandar o 'Otalab'.