Flávio Farias faz show em Centro Cultural de Niterói no sábado (14)

No 'Varanda Cultural' deste sábado, dia 14 de maio, às 16h, o cantor Flávio Farias faz show, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno.

No repertório, grandes sucessos da MPB e do Pop internacional. Com 20 anos de atuação no cenário musical de Niterói, Flávio tem como influências artísticas Renato Russo, Cazuza, Tim Maia, Djavan, entre outros.

O músico se apresentou em locais como Festival Niterói Gastronomia de Rua, Festival Niterói Live e Itaipu Jazz & Blues Festival.

Serviço:

Varanda Cultural – Flávio Farias

Data: 14 de maio, sábado

Horário: 16h

Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Entrada Gratuita

Informações: (21) 2610-5748