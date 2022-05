Afastado por conta de doença, Bruce Willis aparece brincando com a filha

A recuperação do ator Bruce Willis, de 67 anos, que foi diagnosticado com uma afasia, acontece de maneira bastante amorosa com a família. A mulher do astro de Hollywood, Emma Heming, registrou um momento em que ele tenta ajudar a filha Evelyn, de oito anos, a andar de patins.

Desde que foi diagnosticado com uma afasia, doença que afeta a comunicação humana, Bruce Willis vem fazendo algumas aparições nas redes sociais. Em março deste ano, ele pausou a carreira de ator para dar início ao tratamento.

